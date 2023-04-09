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Агент Николсона подтвердил, что игрок пропустил дерби «Спартак» — «Динамо» из-за простуды

Агент Николсона подтвердил, что игрок пропустил дерби «Спартак» — «Динамо» из-за простуды
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Ненад Протега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, отреагировал на информацию о том, что форвард пропустил матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:3) по причине простуды.

«К сожалению, это правда. После завтрака ему стало плохо. Мы все надеемся, что это не очень серьёзная простуда и Шамар сможет в ближайшее время вернуться в строй», – сказал Протега Metaratings.

В нынешнем сезоне чемпионата России Николсон забил три гола и отдал одну голевую передачу в 17 матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7 млн.

После 22 туров «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка. «Динамо» находится на шестом месте с 36 очками.

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