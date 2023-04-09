Червиченко: Иванов очень хотел помочь «Спартаку», что он периодически и делает

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче команды в 22-м туре РПЛ с «Динамо» (3:3), раскритиковав решение арбитра Сергея Иванова назначить пенальти в пользу красно-белых.

«Спартак» вряд ли мог выиграть. Если Джикия в ближайшие туры не поправится, то не смогут удержать третье место. Оно будет пиком, а скорее всего, будет четвёртое или пятое. У команды нет качественных игроков, поэтому и пять матчей подряд не могут выиграть. Пенальти не было в концовке, очень «нарядный» 11-метровый.

Иванов очень хотел помочь красно-белым и чтобы счёт матча сравнялся, что он периодически и делает. Надо смотреть зеркально: если бы такой пенальти поставили в ворота «Спартака», то был бы скандал. Недавно «Спартак» провёл закрытую встречу с руководством судейского корпуса — и сегодня ставят такие пенальти. Особенное отношение к команде», — сказал Червиченко Metaratings.