Червиченко: Иванов очень хотел помочь «Спартаку», что он периодически и делает

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче команды в 22-м туре РПЛ с «Динамо» (3:3), раскритиковав решение арбитра Сергея Иванова назначить пенальти в пользу красно-белых.
«Спартак» вряд ли мог выиграть. Если Джикия в ближайшие туры не поправится, то не смогут удержать третье место. Оно будет пиком, а скорее всего, будет четвёртое или пятое. У команды нет качественных игроков, поэтому и пять матчей подряд не могут выиграть. Пенальти не было в концовке, очень «нарядный» 11-метровый.
Иванов очень хотел помочь красно-белым и чтобы счёт матча сравнялся, что он периодически и делает. Надо смотреть зеркально: если бы такой пенальти поставили в ворота «Спартака», то был бы скандал. Недавно «Спартак» провёл закрытую встречу с руководством судейского корпуса — и сегодня ставят такие пенальти. Особенное отношение к команде», — сказал Червиченко Metaratings.
- 9 апреля 2023
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