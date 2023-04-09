Гришин: ЦСКА может обогнать «Спартак» — клуб ввязался в борьбу за второе место в РПЛ

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Химками», который пройдёт сегодня, 9 апреля, в Москве в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Химки» поменяли тренера – у них будет совсем другое настроение. Но и ЦСКА набрал хороший ход. Матч будет дома, ЦСКА сто процентов надо брать три очка, чтобы бороться за вторую строчку в таблице. Надеюсь, ЦСКА выиграет, потому что по классу футболистов и по качеству игры армейцы показывают хороший футбол.
Не так важно, какая игра у ЦСКА была с «Крыльями Советов» в Кубке России. Главное — добились победы и вышли в финал Пути РПЛ. У «Химок» будет преимущество — неделя на подготовку, потому что они не играли в Кубке. Но ЦСКА намного сильнее «Химок» по мастерству и качеству игры.
Сейчас для ЦСКА важны три очка, потому что клуб ввязался в борьбу за второе место. ЦСКА может обогнать «Спартак», который сейчас притормозил и играет невразумительно, а армейцы набрали ход — четыре победы подряд. На кураже можно побороться со «Спартаком» и «Ростовом» за второе место. У «Ростова» впереди игры с прямыми конкурентами: мне кажется, они будут терять очки. Если ЦСКА займёт второе место в чемпионате и выиграет Кубок России, это будет очень хороший результат для команды», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Матч ЦСКА — «Химки» начнётся в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 9 апреля 2023
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