Гендиректор «Динамо»: интерес к Николичу и Черчесову? Это неверная информация
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров опроверг слухи о том, что московский клуб проявляет интерес к тренерам Марко Николичу и Станиславу Черчесову.
«Интерес «Динамо» к Николичу и Черчесову? Нет, это неверная информация», — сказал Пивоваров в интервью Sport24.
Черчесов возглавлял «Динамо» в 2014-2015 годах. Николич работал в России в 2020-2021 годах, возглавляя московский «Локомотив».
Вчера, 8 апреля, «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (3:3) в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне чемпионата России «Динамо» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков в 22 матчах. В следующем туре соревнования динамовцы сыграют дома с «Пари Нижний Новгород».
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