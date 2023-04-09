Гендиректор «Динамо»: интерес к Николичу и Черчесову? Это неверная информация

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров опроверг слухи о том, что московский клуб проявляет интерес к тренерам Марко Николичу и Станиславу Черчесову.

«Интерес «Динамо» к Николичу и Черчесову? Нет, это неверная информация», — сказал Пивоваров в интервью Sport24.

Черчесов возглавлял «Динамо» в 2014-2015 годах. Николич работал в России в 2020-2021 годах, возглавляя московский «Локомотив».

Вчера, 8 апреля, «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (3:3) в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне чемпионата России «Динамо» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков в 22 матчах. В следующем туре соревнования динамовцы сыграют дома с «Пари Нижний Новгород».