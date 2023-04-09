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Бородюк — о судьбе Йокановича в «Динамо»: руководители клуба заявили ясно и чётко

Бородюк — о судьбе Йокановича в «Динамо»: руководители клуба заявили ясно и чётко
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Бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк высказался о возможном увольнении наставника «Динамо» Славиши Йокановича.

«Руководители «Динамо» ясно и чётко заявили, что они будут заниматься этим вопросом в конце сезона. Не нужно верить слухам, а нужно доверять официальной позиции клуба. Впереди ещё много матчей», — приводит слова Бородюка RT на русском.

Славиша Йоканович возглавил «Динамо» в июне 2022 года, заняв вакантное место после ухода немца Сандро Шварца. Под руководством Йокановича «Динамо» в 22 матчах чемпионата России набрало 36 очков и занимает в турнирной таблице шестое место. В Фонбет Кубке России московская команда вылетела в Путь регионов от тольяттинского «Акрона». В следующем матче «Динамо» сыграет дома с «Пари НН». Игра состоится 15 апреля на «ВТБ Арене».

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