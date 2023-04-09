Баэна заявил, что не оскорблял Вальверде, ударившего его по лицу
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Полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна опроверг обвинения в том, что он оскорбил хавбека мадридского «Реала» Федерико Вальверде.
«Очень доволен впечатляющей победой команды на таком стадионе, как «Сантьяго Бернабеу», но в то же время очень опечален той агрессией, с которой столкнулся после игры, и удивлён тем, что говорят обо мне. Слова, которые мне приписывают, — совершенная ложь», — написал Баэна в социальной сети.
После матча чемпионата Испании, в котором «Вильярреал» обыграл «Реал» со счётом 3:2, Вальверде ударил Баэну по лицу на парковке. Сообщалось, что Баэна во время игры оскорбил Федерико, упомянув его семью. Появилась информация, что Алекс может обратиться в полицию после нападения со стороны Вальверде.
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