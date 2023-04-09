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Видеообзор победы «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Эвертоном»

Видеообзор победы «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Эвертоном»
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Вчера, 8 апреля, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» (2:0) в матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).

Права на видео принадлежат The Football Association.

На 36-й минуте полузащитник Скотт Мактоминей вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд, а на 71-й минуте нападающий Антони Марсьяль забил второй мяч.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 56 очков после 29 матчей. «Эвертон» находится на 17-й строчке, заработав 27 очков после 30 игр. Лидирует «Арсенал» (72).

В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Ноттингем Форест», а «Эвертон» на своём поле примет «Фулхэм».

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