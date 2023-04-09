Юпамекано: в детстве я боялся говорить из-за заикания

Защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано признался, что в детстве боялся говорить из-за заикания.

«Мне было страшно. В детстве из-за заикания я боялся разговаривать, потому что люди могли смеяться надо мной. Абстрагироваться от этого сложно. Всё время повторяешь: «Если я буду говорить, люди будут смеяться». Не хотелось выходить к доске и вообще общаться. Мои сёстры поддерживали меня, советовали мне говорить, несмотря на дефект речи, даже если люди смеялись. Они сказали мне, что в конце концов я увижу, что люди, которые насмехаются надо мной, будут теми, кто мне аплодирует.

Возможно, я заикался, потому что пытался говорить слишком быстро. Больше всего мне помогло то, что я был на поле. Как защитник я был обязан говорить. Роль заключается в том, чтобы видеть игру, видеть всех игроков, так что выбора не было. Тренер юношеской команды сделал меня капитаном, что придало мне уверенности. Я был обязан общаться с товарищами по команде. Я чувствовал себя хорошо на поле. Там надо мной никто не смеялся. Я не заикался, когда играл», — приводит слова Юпамекано Guardian.