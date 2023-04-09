Агент Фукса: разговоров о возвращении в ЦСКА не ведётся

Футбольный агент Матеус Ассаф рассказал, что защитник Бруно Фукс, выступающий на правах аренды за бразильский «Атлетико Минейро», не планирует возвращаться в ЦСКА в этом году.

«Бруно полностью восстановился от травмы, он готов на все 100 процентов. Возможно ли возвращение в ЦСКА в этом году? Разговоров с клубом об этом не ведётся», — приводит слова Ассафа «РБ Спорт».

Бруно Фукс присоединился к ЦСКА летом 2020 года, но за два с половиной сезона принял участие лишь в 19 матчах за команду во всех турнирах.

В минувшее зимнее трансферное окно 24-летний бразилец отправился в аренду в «Атлетико Минейро». После перехода защитник успел сыграть в четырёх матчах за новую команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.