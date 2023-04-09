Ветеран «Динамо» — о команде: проблемы идут от обороны, после ухода иностранцев стало хуже

Ветеран московского «Динамо» Алексей Петрушин высказался о матче команды со «Спартаком» (3:3) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Особенно последние десять минут были сумасшедшими. «Динамо» попыталось отстоять счёт, но «Спартак» дожал в концовке. У динамовцев проблемы в обороне не первый год. Чего греха таить, не только в обороне есть проблемы, но и в центральной зоне. Два мяча с игры пришли как раз через центр поля. После ухода иностранных футболистов из клуба оборона стала более проблемной. Сегодня нет слов, одни эмоции.
Есть такое выражение: «Покажите мне защиту, и я скажу, какая у вас команда». В год, когда Лев Яшин взял «Золотой мяч», команда пропустила 13 мячей за весь сезон. Тогда команда не много забивала, но и мало пропускала. Так команда и стала чемпионом. Всё идёт от обороны», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».
- 9 апреля 2023
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