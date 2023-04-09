Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юпамекано: в 13 лет я помогал маме на рынке

Юпамекано: в 13 лет я помогал маме на рынке
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано рассказал, как помогал маме в детстве.

«Я работал с раннего возраста, помогая маме на рынке. Она продавала накладные волосы для афропричёсок. Мне было 13. Нужно было нести тяжёлые ящики, и я помогал устанавливать подставку.

Я также остерегался воров. Моя мать была одна, и я чувствовал, что должен защитить её. Мне не нравилась мысль, что она может быть одна в холоде и темноте. Выезжали около 5:30 утра. Мне не нравилось оставаться в постели, зная, что моя мать работает. Это было совершенно естественно. Для меня было важно помогать маме. Когда она предлагала мне деньги за помощь, я отказывался.

Это сделало меня тем, кто я есть сегодня. И моя мама гордится мной. Сегодня я такой же – всегда прислушиваюсь к любым советам, которые мне дают. У меня есть личный тренер, повар – это помогает мне совершенствоваться. Самое главное — оставаться в хорошей форме. И выигрывать трофеи», — цитирует Юпамекано Guardian.

Материалы по теме
Юпамекано: в детстве я боялся говорить из-за заикания
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023