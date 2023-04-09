Юпамекано: в 13 лет я помогал маме на рынке

Защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано рассказал, как помогал маме в детстве.
«Я работал с раннего возраста, помогая маме на рынке. Она продавала накладные волосы для афропричёсок. Мне было 13. Нужно было нести тяжёлые ящики, и я помогал устанавливать подставку.
Я также остерегался воров. Моя мать была одна, и я чувствовал, что должен защитить её. Мне не нравилась мысль, что она может быть одна в холоде и темноте. Выезжали около 5:30 утра. Мне не нравилось оставаться в постели, зная, что моя мать работает. Это было совершенно естественно. Для меня было важно помогать маме. Когда она предлагала мне деньги за помощь, я отказывался.
Это сделало меня тем, кто я есть сегодня. И моя мама гордится мной. Сегодня я такой же – всегда прислушиваюсь к любым советам, которые мне дают. У меня есть личный тренер, повар – это помогает мне совершенствоваться. Самое главное — оставаться в хорошей форме. И выигрывать трофеи», — цитирует Юпамекано Guardian.
- 9 апреля 2023
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