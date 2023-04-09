Андрей Тихонов прокомментировал ничью в матче РПЛ «Спартак» — «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о матче команды с «Динамо» (3:3) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги, а также отдельно отреагировал на выступление вратаря Александра Селихова.
«В моменте со вторым голом «Динамо» Селихов немного не рассчитал выход. Не могу сказать, что он сильно ошибся в этом эпизоде. А в случае с голом Макарова произошло что-то странное. Селихов просто неверно повёл себя в этой ситуации. Тюкавин даже не сделал движение ногой после прострела Макарова, и мяч спокойно закатился в ворота. Я очень удивился.
Для «Спартака» такой ничейный результат в плюс или в минус? Для турнирного положения, конечно, в минус. Думаю, ЦСКА завтра, скорее всего, обыграет «Химки», и тогда армейцам останется всего одно очко до «Спартака». Победа нужна была обоим клубам, чтобы не вывалиться из борьбы за медали. В итоге обе команды не извлекли пользы из сложившегося результата», — приводит слова Тихонова «Евро-Футбол.Ру».
- 9 апреля 2023
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