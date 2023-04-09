ЦСКА — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 9 апреля, в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся ЦСКА и подмосковные «Химки». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В матче первого круга текущего сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал выездную победу со счётом 2:1 благодаря дублю нападающего Фёдора Чалова. В составе «Химок» забитым мячом отметился Бутта Магомедов.
ЦСКА располагается на четвёртой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков после 21 матча. «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место. Команда заработала 13 очков за 21 матч.
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