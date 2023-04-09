«Сочи» — «Крылья Советов»: составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 9 апреля, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» примет самарские «Крылья Советов» на стадионе «Фишт». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 14:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Сарвели.
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейл, Костанца, Коваленко, Рахманович, Гарре, Писарский.
Матч команд в первом круге завершился победой «Крыльев Советов» со счётом 2:0. Голами в составе самарцев отметились Александр Чиркович и Сергей Пиняев.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 21 игре. «Крылья Советов» находятся на 12-м месте, на счету команды 21 очко.
- 9 апреля 2023
-
13:25
-
13:24
-
13:21
-
13:20
-
13:06
-
13:00
-
13:00
-
12:53
-
12:48
-
12:44
-
12:42
-
12:35
-
12:35
-
12:30
-
12:03
-
12:00
-
11:58
-
11:45
-
11:44
-
11:35
-
11:30
-
11:24
-
11:22
-
11:15
-
11:15
-
11:08
-
11:01
-
11:00
-
10:47
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:30
-
10:16
-
10:15