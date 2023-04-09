«Сочи» — «Крылья Советов»: составы команд на матч РПЛ

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Сегодня, 9 апреля, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» примет самарские «Крылья Советов» на стадионе «Фишт». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 14:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Сарвели.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейл, Костанца, Коваленко, Рахманович, Гарре, Писарский.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК Сочи Сочи Не начался Крылья Советов Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч команд в первом круге завершился победой «Крыльев Советов» со счётом 2:0. Голами в составе самарцев отметились Александр Чиркович и Сергей Пиняев.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 21 игре. «Крылья Советов» находятся на 12-м месте, на счету команды 21 очко.