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Валерий Непомнящий: надеюсь, ЦСКА одержит четвёртую победу подряд в матче с «Химками»

Валерий Непомнящий: надеюсь, ЦСКА одержит четвёртую победу подряд в матче с «Химками»
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Химки».

«Надеюсь, что ЦСКА одержит четвёртую победу подряд в матче с «Химками». Но подмосковная команда может создать проблемы армейцам: у химчан новый тренер — и всё-всё может случиться. У «Химок» есть интересные игроки, а удастся ли их объединить — сложный вопрос. Одной недели может и не хватить, но в таких ситуациях на первый план выходят эмоции, адреналин, вдохновение. Поэтому для ЦСКА игра с «Химками» простой не будет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Матч ЦСКА — «Химки» состоится сегодня, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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