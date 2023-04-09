Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Химки»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов высказался перед матчем армейцев с «Химками» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Я ожидаю победы от ЦСКА в матче с «Химками». Хочу, чтобы команда уверенно выиграла и сыграла «на ноль». Посмотрим, как на «Химки» повлияет смена тренера — это всегда опасно. Но считаю, что ЦСКА должен уверенно победить», — сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Матч ЦСКА — «Химки» пройдёт сегодня, 9 апреля, в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЦСКА располагается на четвёртой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков после 21 матча. «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место. Команда заработала 13 очков за 21 матч.
- 9 апреля 2023
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