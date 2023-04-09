Игорь Осинькин не стал комментировать поход футболистов «Крыльев Советов» в церковь
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Не хочется говорить на тему похода в церковь. Это должно быть внутри каждого человека. У меня были похожие ситуации в карьере — много моментов, но нет реализации. Будем исправляться. Цифры говорят, что у нас минус два футболиста. Солдатенков и Ежов пропустят игру. Надеемся, что остальные игроки смогут выдержать сумасшедший график, который у нас сейчас», — сказал Осинькин в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер».
«Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают в турнирной таблице 12-е место. Матч «Сочи» — «Крылья Советов» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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