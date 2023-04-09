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Владимир Кузьмичёв: «Спартак» должен был обыгрывать «Динамо», если бы не ошибки Селихова

Владимир Кузьмичёв: «Спартак» должен был обыгрывать «Динамо», если бы не ошибки Селихова
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» по подготовке молодёжи Владимир Кузьмичёв прокомментировал выступление красно-белых в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:3).

«Если говорить как болельщику, игра доставила удовольствие, было много ярких моментов. Если говорить профессионально, «Спартак» должен был выигрывать, если бы не ошибки Селихова. В таких матчах вратарь должен как минимум брать своё, а максимум — выручать. Сегодня Александр напрямую поучаствовал в двух пропущенных мячах.

Правильно ли был назначен пенальти в конце игры? Думаю, нет. Пенальти там не было. Показывали много повторов, рука вроде была на Зобнине, но как только он её почувствовал, то сразу упал. Пенальти в этом моменте точно не было. Ничья никому не выгодна. У «Динамо» и «Спартака» была довольно неудачная серия перед дерби.

Промеса не хватало «Спартаку»? Конечно, Квинси делает разницу, вне всякого сомнения, но «Спартак» сегодня создал достаточное количество моментов. Опасные подходы были и у Соболева, и у Чернова. Если бы был Промес, давление на ворота «Динамо» было бы ещё сильнее. В атаке «Спартак» выглядел неплохо», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

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