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Килиан Мбаппе хочет, чтобы Лионель Месси остался в «ПСЖ» — Sport.es

Килиан Мбаппе хочет, чтобы Лионель Месси остался в «ПСЖ» — Sport.es
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не желает ухода из команды Лионеля Месси, чей контракт с клубом истекает в конце сезона. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, руководство парижан также сохраняет надежды на продление контракта с 35-летним аргентинцем. Однако в клубе понимают, что с каждым днём сделать это всё сложнее, потому что переговоры с Месси начала «Барселона», которая хочет вернуть футболиста в команду.

Лионель Месси стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, перейдя на правах свободного агента. В 68 матчах за команду нападающий забил 30 голов и отдал 33 результативные передачи. Сообщалось, что Месси отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта.

Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином. Видеоролик:

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