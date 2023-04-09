«Краснодар» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 9 апреля, в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В матче первого круга текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» на выезде обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0 благодаря голам Ильзата Ахметова и Джона Кордобы.
«Краснодар» занимает восьмое место в таблице РПЛ. Команда набрала 32 очка после 21 матча. «Пари Нижний Новгород» располагается на 13-й строчке в таблице, заработав 19 очков по итогам 21 тура.
Комментарии
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