«Барселона» работает над стратегией по возвращению Лионеля Месси
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«Барселона» готовит стратегию для возвращения нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в команду. Об этом сообщает Sport.es.
Cначала в клубе обратятся в Ла Лигу, чтобы получить «зелёный свет» на свой план по сокращению заработной платы. Если клуб получит добро, то лишь в этом случае обратится к 35-летнему аргентинцу.
Ранее сообщалось, что спонсор из ОАЭ намерен влить в клуб средства, которые позволят ему избежать проблем с фэйр-плей и заработным фондом в случае подписания Месси. Сейчас «Барселона» находится в поиске всех возможных вариантов для осуществления этого возвращения: на текущий момент клуб не может позволить себе подписание Лионеля Месси.
Не только Месси. Кому Лео уступал звание лучшего игрока года. Видеоролик:
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