«Сочи» — «Крылья Советов»: первый тайм прошёл без голов
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Продолжается матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимает «Крылья Советов» на стадионе «Фишт». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Перерыв
0 : 0
Крылья Советов
Самара
Первый тайм прошёл без забитых мячей.
В предыдущем туре «Сочи» обыграл «Динамо» (2:0), а «Крылья» сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).
Матч команд в первом круге завершился победой «Крыльев Советов» со счётом 2:0. Голами в составе самарцев отметились Александр Чиркович и Сергей Пиняев.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 21 игре. «Крылья Советов» находятся на 12-м месте, на счету команды 21 очко.
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