«Сочи» — «Крылья Советов»: первый тайм прошёл без голов

Продолжается матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимает «Крылья Советов» на стадионе «Фишт». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый тайм прошёл без забитых мячей.

В предыдущем туре «Сочи» обыграл «Динамо» (2:0), а «Крылья» сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).

Матч команд в первом круге завершился победой «Крыльев Советов» со счётом 2:0. Голами в составе самарцев отметились Александр Чиркович и Сергей Пиняев.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 21 игре. «Крылья Советов» находятся на 12-м месте, на счету команды 21 очко.