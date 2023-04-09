ЦСКА — «Химки»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 9 апреля, в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся ЦСКА и подмосковные «Химки». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
ЦСКА: Тороп, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Зайнутдинов, Гаич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.
«Химки»: Митрюшкин, Чежия, Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Гулиев, Магомедов, Гильерме, Руденко, Садыгов.
В матче первого круга текущего сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал выездную победу со счётом 2:1 благодаря дублю нападающего Фёдора Чалова. В составе «Химок» забитым мячом отметился Бутта Магомедов.
ЦСКА располагается на четвёртой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков после 21 матча. «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место. Команда заработала 13 очков за 21 матч.
- 9 апреля 2023
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