Булыкин: интересно, поможет ли Дзюба «Локомотиву» сделать чудо в матче с «Зенитом»

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит».
«От противостояния «Локомотив» – «Зенит» жду голевого матча. «Локомотив» очень хорошо выступает после зимней паузы. Интересно посмотреть, как он сыграет против чемпиона и поможет ли Дзюба в этом матче сделать маленькое чудо.
Конечно, «Зениту» стоит опасаться «Локомотива». Во-первых, он на хорошем ходу. Во-вторых, у Дзюбы будут реваншистские настроения. В-третьих, на «Зенит» как на чемпиона все команды настраиваются с удвоенной энергией. Но если «Зенит» выйдет играть с расслабленными или вальяжными нотками, то вполне возможно, что игроки «Локомотива» могут их наказать», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 9 апреля 2023
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