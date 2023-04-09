«Сочи» — «Крылья Советов»: Гапонов вывел гостей вперёд

Продолжается матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимает самарские «Крылья Советов» на стадионе «Фишт». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый тайм прошёл без забитых голов. На 52-й минуте «Крылья Советов» открыли счёт: Илья Гапонов успешно сыграл головой в чужой штрафной.

Матч команд в первом круге завершился победой «Крыльев Советов» со счётом 2:0. Голами в составе самарцев отметились Александр Чиркович и Сергей Пиняев.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 21 игре. «Крылья Советов» находятся на 12-м месте, на счету команды 21 очко. Лидирует петербургский «Зенит» (51 очко).