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«Сочи» — «Крылья Советов»: Гапонов вывел гостей вперёд

«Сочи» — «Крылья Советов»: Гапонов вывел гостей вперёд
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Продолжается матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимает самарские «Крылья Советов» на стадионе «Фишт». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Гапонов – 52'   0:2 Костанца – 73'   1:2 Нобоа – 87'

Первый тайм прошёл без забитых голов. На 52-й минуте «Крылья Советов» открыли счёт: Илья Гапонов успешно сыграл головой в чужой штрафной.

Матч команд в первом круге завершился победой «Крыльев Советов» со счётом 2:0. Голами в составе самарцев отметились Александр Чиркович и Сергей Пиняев.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 21 игре. «Крылья Советов» находятся на 12-м месте, на счету команды 21 очко. Лидирует петербургский «Зенит» (51 очко).

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