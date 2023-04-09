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Александр Мостовой лёг в больницу из-за проблем со спиной и позвоночником

Александр Мостовой лёг в больницу из-за проблем со спиной и позвоночником
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Бывший российский футболист Александр Мостовой рассказал, что лёг на плановую госпитализацию в больницу из-за проблем со спиной и позвоночником.

«Я в больнице, но у меня всё нормально. Беспокоят старые травмы, спина, позвоночник, я уже лет 20 мучаюсь из‑за этого. Они постоянно не дают мне покоя, приходится раз в полгода ложиться в больницу, это плановая госпитализация.

С утра сделали все процедуры, всё в порядке, лежу в палате, смотрю футбол. Лежать мне здесь два‑три дня», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

54-летний Мостовой завершил игровую карьеру в 2005 году в «Алавесе». Он также выступал за «Сельту», «Страсбург», «Кан», «Бенфику», «Спартак» и «Красную Пресню». На его счету также 50 матчей в составе сборной России.

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