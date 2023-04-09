«Сочи» — «Крылья Советов»: Костанца удвоил преимущество гостей

Продолжается матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимает «Крылья Советов» на стадионе «Фишт». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первый тайм прошёл без забитых голов. На 52-й минуте матча Илья Гапонов вывел «Крылья» вперёд, успешно сыграв головой в чужой штрафной площади. На 73-й минуте Фернандо Костанца удвоил преимущество гостей, также успешно сыграв головой.
Матч команд в первом круге завершился победой «Крыльев Советов» со счётом 2:0. Голами в составе самарцев отметились Александр Чиркович и Сергей Пиняев.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 21 игре. «Крылья Советов» находятся на 12-м месте, на счету команды 21 очко.
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