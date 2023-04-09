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«Крылья Советов» сделали четверную замену в матче с «Сочи»

Продолжается матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимает «Крылья Советов» на стадионе «Фишт». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости гости ведут 1:0.

На 64-й минуте главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин поменял сразу четырёх игроков. Вместо Владислава Сарвели вышел Лука Джорджевич, вместо Никиты Бурмистрова — Артём Макарчук, вместо Кирилла Заики — Жоазиньо, а вместо Кирилла Кравцова — Ибрагим Цаллагов.

Первый тайм прошёл без забитых голов. На 52-й минуте матча Илья Гапонов вывел «Крылья» вперёд, успешно сыграв головой в чужой штрафной площади.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 21 игре. «Крылья Советов» находятся на 12-м месте, на счету команды 21 очко.