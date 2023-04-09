Дьяков: матч с «Зенитом» — дополнительная мотивация для Дзюбы. Артём играет на кураже

Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Зенитом» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Локомотив» сможет дать бой «Зениту». Железнодорожникам надо было исправлять ту ситуацию, в которую они попали. Сейчас команда набрала форму — идёт одна победа за другой. Это придаёт уверенности и силы игрокам. У «Зенита» большой отрыв, и даже если команда Семака оступится — это для неё не страшно.
У Дзюбы будет дополнительная мотивация в игре против бывшей команды. Тем более сейчас он играет на кураже — много забивает, хочет побить рекорд Александра Кержакова. И чем раньше, тем лучше для Артёма. Он может доставить проблемы «Зениту», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдёт сегодня, 9 апреля, в Москве. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 9 апреля 2023
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