Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Сенников: «Локомотиву» реально обыграть «Зенит». Дзюба — угроза для защитников

Дмитрий Сенников: «Локомотиву» реально обыграть «Зенит». Дзюба — угроза для защитников
Комментарии

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча железнодорожников с санкт-петербургским «Зенитом» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Локомотиву» реально обыграть «Зенит». Конечно, сделать это непросто, но если будут нужный настрой и физическая готовность, то всё возможно. Для «Локомотива» должно всё совпасть в этот день.

Дзюба — угроза для «Зенита». Все понимают, что он — основной нападающий, который может создать хлопот защитникам «Зенита». За Артёмом будут пристально наблюдать в штрафной. Но в «Локомотиве» есть и другие футболисты, на которых «Зениту» необходимо обратить внимание», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на встречу 22-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023