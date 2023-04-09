Дмитрий Сенников: «Локомотиву» реально обыграть «Зенит». Дзюба — угроза для защитников
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Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча железнодорожников с санкт-петербургским «Зенитом» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Локомотиву» реально обыграть «Зенит». Конечно, сделать это непросто, но если будут нужный настрой и физическая готовность, то всё возможно. Для «Локомотива» должно всё совпасть в этот день.
Дзюба — угроза для «Зенита». Все понимают, что он — основной нападающий, который может создать хлопот защитникам «Зенита». За Артёмом будут пристально наблюдать в штрафной. Но в «Локомотиве» есть и другие футболисты, на которых «Зениту» необходимо обратить внимание», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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