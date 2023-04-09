Видеообзор победы «Крыльев Советов» в матче с «Сочи»
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Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» принимал самарские «Крылья Советов». Гости одержали победу со счётом 2:1.
Первый тайм прошёл без забитых голов. На 52-й минуте матча Илья Гапонов вывел «Крылья» вперёд, сыграв головой в чужой штрафной площади. На 73-й минуте Фернандо Костанца удвоил преимущество гостей, также успешно сыграв головой. На 88-й минуте Кристиан Нобоа отыграл один мяч.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко в 22 матчах. «Крылья Советов» остались на 12-м месте с 24 очками в 22 играх.
В следующем туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграют с «Химками», а «Сочи» встретится с «Краснодаром».
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