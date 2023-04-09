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ЦСКА — «Химки»: Хорхе Карраскаль забил третий гол в ворота Митрюшкина

Продолжается матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В середине второго тайма ЦСКА завладел комфортным преимуществом. На 34-й минуте встречи Иван Обляков вывел хозяев вперёд, забив ударом со средней дистанции. Голевой пас на свой счёт записал Фёдор Чалов. Спустя три минуты, на 37-й минуте удвоил счёт Бактиёр Зайнутдинов.

На 62-й минуте Хорхе Карраскаль ударом из пределов штрафной забил третий гол ЦСКА.

В матче первого круга текущего сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал выездную победу со счётом 2:1 благодаря дублю нападающего Фёдора Чалова. В составе «Химок» забитым мячом отметился Бутта Магомедов.

ЦСКА располагается на четвёртой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков после 21 матча. «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место. Команда заработала 13 очков за 21 матч.