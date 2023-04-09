«Краснодар» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Рамирес, Кайо, Петров, Черников, Ионов, Кади, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Михайлов, Шарипов, Глушаков, Стоцкий, Кротов, Яковлев.

В матче первого круга текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» на выезде обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0 благодаря голам Ильзата Ахметова и Джона Кордобы.

«Краснодар» занимает восьмое место в таблице РПЛ. Команда набрала 32 очка после 21 матча. «Пари Нижний Новгород» располагается на 13-й строчке в таблице, заработав 19 очков. Лидирует «Зенит» (51).