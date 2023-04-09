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ЦСКА сохранил свои ворота сухими в четвёртом матче РПЛ подряд

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. ЦСКА одержал уверенную победу со счётом 3:0. Таким образом, армейцы не пропустили в четвёртом матче чемпионата России подряд.

Ранее ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (4:0), «Зенит» (1:0) и «Факел» (2:0). В этих встречах ворота красно-синих защищал Игорь Акинфеев.

В матче с «Химками» в воротах ЦСКА играл Владислав Тороп. На 34-й минуте встречи счёт открыл Иван Обляков. Спустя три минуты преимущество армейцев удвоил Бактиёр Зайнутдинов. На 62-й минуте Хорхе Карраскаль ударом из пределов штрафной забил третий гол хозяев.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Федотова набрала 41 очко после 22 матчей.