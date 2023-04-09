«Локомотив» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Камано, Дзюба.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Родригао, Ренан, Кузяев, Мостовой, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Зенит» дома разгромил «Локомотив» со счётом 5:0. В составе сине-бело-голубых отличились Вендел, Клаудиньо, Иван Сергеев (дважды) и Зелимхан Бакаев.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 51 очко после 21 матча. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.
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