Билялетдинов: работа в «Химках»? Я не девушка на выданье, чтобы беспокоиться о репутации

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Ринат Билялетдинов высказался о работе в подмосковном клубе.

«Я ввязался в сложную историю? Знаете, чего не попробовать? Я ещё не состарился, чтобы что-то пробовать. Всё равно авантюра, надо пытаться сделать людей лучше. Имидж? Я не девушка на выданье, чтобы о своей репутации беспокоиться. Надо работать с максимальным профессионализмом, что будет, то будет. У меня вот внуки в школе ЦСКА, сейчас будут деда подкалывать», – передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович

Сегодня, 9 апреля, «Химки» проиграли ЦСКА в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:3. Красно-чёрные не смогли распечатать ворота соперника в третьем матче РПЛ подряд.