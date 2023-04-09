Илья Садыгов: «Химки» могут либо бороться, либо сдаться — мы будем бороться до конца

20-летний нападающий «Химок» Илья Садыгов дал комментарии после проигранного матча 22-го тура РПЛ (0:3 от ЦСКА).

«ЦСКА реализовал свои моменты и заслуженно выиграл. Нам остаётся только бороться. «Химки» могут либо бороться, либо сдаться — два варианта. Будем бороться до конца. Мы уверенности стараемся не терять. Давление большое, но будем стараться», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Подмосковная команда располагается на предпоследнем, 15-м месте, набрав 13 очков. Отставание от «Факела», который занимает 14-ю строчку — четыре балла. На счету молодого форварда «Химок» в текущем сезоне РПЛ один забитый мяч в 16 матчах за клуб.

Разгромная победа позволила ЦСКА оторваться от «Динамо» и «Ахмата». Теперь отрыв от ближайших преследователей составляет пять очков.