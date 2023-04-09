Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — «Пари НН»: Никита Кривцов вывел хозяев вперёд

«Краснодар» — «Пари НН»: Никита Кривцов вывел хозяев вперёд
Аудио-версия:
Комментарии

Продолжается матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кривцов – 4'   2:0 Кривцов – 14'

На четвёртой минуте встречи Никита Кривцов открыл счёт, нанеся точный удар головой.

В матче первого круга текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» на выезде обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0 благодаря голам Ильзата Ахметова и Джона Кордобы.

«Краснодар» занимает восьмое место в таблице РПЛ. Команда набрала 32 очка после 21 матча. «Пари Нижний Новгород» располагается на 13-й строчке в таблице, заработав 19 очков по итогам 21 тура.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023