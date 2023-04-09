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Иван Обляков объяснил прогресс ЦСКА после зимней паузы

Иван Обляков объяснил прогресс ЦСКА после зимней паузы
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:0), а также высказался об общем прогрессе армейцев после зимней паузы.

«Начало было не очень — теряли простые мячи. Дальше игра была под нашим контролем, создали много моментов. За счёт чего достигли такого прогресса после зимней паузы? Работаем над собой. Партнёры помогают, общекомандное дело. Не так важно, кто забивает и отдаёт. Главное — команда выигрывает», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Обляков в матче с «Химками» забил первый мяч армейцев.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко после 22 матчей.

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