Де Лигт — о «Ман Сити»: очень сильная команда. Против них важно обороняться вместе

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» – очень сильная команда, там много качественных игроков. В предстоящей игре будет важно делать всё вместе – так мы оборонялись против «ПСЖ», против Мбаппе, Месси и Неймара. Сложно выигрывать всегда борьбу один в один против таких футболистов. Но если мы сыграем с умом и будем действовать сообща, то всё возможно.

Я люблю играть в девять вечера – на подготовку есть целый день. В ходе дня я стараюсь расслабиться, потому что вечером нужно вложить всю энергию, чтобы провести хороший матч», – приводит слова де Лигта Bayern & Germany.

«Бавария» сыграет против «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов на выезде. Матч состоится во вторник, 11 апреля, в 22:00 мск на «Этихад Стэдиум».