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«Ливерпуль» — «Арсенал»: «канониры» ведут в счёте 2:1 после первого тайма

«Ливерпуль» — «Арсенал»: «канониры» ведут в счёте 2:1 после первого тайма
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После первого тайма матча 30-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на выезде обыгрывает «Ливерпуль» — 2:1.

«Канониры» повели с разницей в два мяча уже к 28-й минуте благодаря голам Габриэла Мартинелли и Габриэла Жезуса. Однако за три минуты до перерыва египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах сумел отквитать один гол.

Встреча команд в первом круге завершилась победой «Арсенала» со счётом 3:2. На голы Дарвина Нуньеса и Роберто Фирмино «канониры» ответили голом Мартинелли и дублем Букайо Саки.

«Арсенал» лидирует в чемпионате Англии нынешнего сезона, набрав 72 очка в 29 играх. «Ливерпуль», сыгравший на один матч меньше, располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 43 очка.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига. 30-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Мартинелли – 8'   0:2 Жезус – 28'   1:2 Салах – 42'   2:2 Фирмино – 87'
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