«Ливерпуль» — «Арсенал»: «канониры» ведут в счёте 2:1 после первого тайма

После первого тайма матча 30-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на выезде обыгрывает «Ливерпуль» — 2:1.

«Канониры» повели с разницей в два мяча уже к 28-й минуте благодаря голам Габриэла Мартинелли и Габриэла Жезуса. Однако за три минуты до перерыва египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах сумел отквитать один гол.

Встреча команд в первом круге завершилась победой «Арсенала» со счётом 3:2. На голы Дарвина Нуньеса и Роберто Фирмино «канониры» ответили голом Мартинелли и дублем Букайо Саки.

«Арсенал» лидирует в чемпионате Англии нынешнего сезона, набрав 72 очка в 29 играх. «Ливерпуль», сыгравший на один матч меньше, располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 43 очка.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.