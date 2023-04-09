Федотов: с Обляковым происходят великолепные вещи — Ваня получает удовольствие от футбола

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результативную игру нападающего Ивана Облякова.
«Что происходит с Обляковым? Великолепные вещи, хотели, чтобы они происходили со всеми. Ваня сейчас получает удовольствие: отдаёт, забивает. Прогресс всегда с психологической подготовкой, устойчивостью, профессиональным отношением к себе и трудом на тренировках – это слагаемые успеха», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
ЦСКА в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги принимал подмосковные «Химки» и одержал уверенную победу со счётом 3:0. Форвард армейцев Иван Обляков записал в актив гол и результативную передачу, став лучшим игроком матча по версии РПЛ.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко после 22 матчей.
- 9 апреля 2023
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