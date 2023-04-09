Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» и «Вест Хэм» претендуют на Мактоминея

«Ньюкасл» и «Вест Хэм» претендуют на Мактоминея
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник Скотт Мактоминей готов покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. «Ньюкасл» и «Вест Хэм» следят за доступностью полузащитника на трансферном рынке этим летом, сообщает Football Insider.

По информации источника, Эрик тен Хаг хочет обновить линию полузащиты в предстоящее летнее трансферное окно. Для 26-летнего шотландца это может стать угрозой для регулярного появления в составе команды.

Летние трансферы Кристиана Эриксена и Каземиро значительно сократили количество минут Мактоминея. Марсель Забитцер, арендованный зимой у Баварии, также может перейти в «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе. В его переходе лично заинтересован тен Хаг.

Мактоминей беспокоится, что подписание ещё одного игрока центра поля может представлять серьёзную угрозу для его карьеры. «Ньюкасл» и «Вест Хэм» осведомлены о позиции молодого шотландца и готовы побороться за него летом, если появится возможность заключить сделку по оптимальной цене.

Материалы по теме
Видео
Испания проиграла Шотландии в матче квалификации Евро. Мактоминей оформил дубль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023