«Ньюкасл» и «Вест Хэм» претендуют на Мактоминея

Полузащитник Скотт Мактоминей готов покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. «Ньюкасл» и «Вест Хэм» следят за доступностью полузащитника на трансферном рынке этим летом, сообщает Football Insider.
По информации источника, Эрик тен Хаг хочет обновить линию полузащиты в предстоящее летнее трансферное окно. Для 26-летнего шотландца это может стать угрозой для регулярного появления в составе команды.
Летние трансферы Кристиана Эриксена и Каземиро значительно сократили количество минут Мактоминея. Марсель Забитцер, арендованный зимой у Баварии, также может перейти в «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе. В его переходе лично заинтересован тен Хаг.
Мактоминей беспокоится, что подписание ещё одного игрока центра поля может представлять серьёзную угрозу для его карьеры. «Ньюкасл» и «Вест Хэм» осведомлены о позиции молодого шотландца и готовы побороться за него летом, если появится возможность заключить сделку по оптимальной цене.
- 9 апреля 2023
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