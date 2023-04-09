Игрок «Локомотива» Изидор ответил на вопрос о своём здоровье

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопрос о своём здоровье. Форвард в последний раз появлялся на поле в официальном матче в ноябре 2022 года. Это была кубковая встреча с «Пари Нижний Новгород» (3:1).

«Чувствую себя хорошо. Скучаю по футболу и скоро вернусь на поле!» — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодня, 9 апреля, в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Вильсон Изидор не попал в заявку своей команды. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.