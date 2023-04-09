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Вячеслав Чанов назвал трёх лучших игроков ЦСКА в матче с «Химками»

Вячеслав Чанов назвал трёх лучших игроков ЦСКА в матче с «Химками»
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Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился впечатлениями от матча 22-го тура, в котором армейцы обыграли «Химки» с разгромным счётом 3:0.

«Как я и говорил перед матчем ЦСКА, что смена тренера у «Химок» либо встряхнёт команду, либо придётся подождать. Видимо, здесь второй вариант. ЦСКА первый тайм играл с натугой, несмотря на забитые голы. А уже во втором тайме армейцы раскрепостились и игра шла легко — было приятно смотреть.

Сегодня мне понравился Карраскаль. Хорхе получает меньше времени, чем раньше, но мы не знаем его физическое состояние. В штабе виднее, как правильно его подвести к каждой игре. Фёдор Чалов был неплох, а если бы прибавил и в реализации — было бы то, что нужно. Обляков радует уже вторую игру подряд так, что даже боишься», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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