«Ливерпуль» не побеждает пять матчей подряд после победы 7:0 над «МЮ»
Поделиться
В центральном матче 30-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» не сумел обыграть «Арсенал» на своём поле (2:2). Таким образом, подопечные Юргена Клоппа продлили серию без побед до пяти матчей.
В последний раз мерсисайдцы побеждали больше месяца назад, одолев 5 марта в домашнем матче «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0. С тех пор у команды Клоппа было три поражения подряд, а затем две ничьих. Соперниками «Ливерпуля» по неудачным матчам были: «Борнмут» (0:1), «Реал» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Челси» (0:0).
«Ливерпуль» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 44 очка. В следующем туре команда сыграет с «Лидсом» на выезде. Матч состоится в понедельник, 17 апреля, в 22:00 мск на стадионе «Элланд Роуд».
Комментарии
- 9 апреля 2023
-
20:57
-
20:57
-
20:45
-
20:33
-
20:32
-
20:28
-
20:25
-
20:23
-
20:18
-
20:10
-
20:00
-
19:59
-
19:52
-
19:51
-
19:44
-
19:32
-
19:26
-
19:24
-
19:20
-
19:18
-
19:17
-
19:12
-
19:11
-
19:08
-
19:05
-
18:59
-
18:56
-
18:56
-
18:47
-
18:39
-
18:37
-
18:27
-
18:24
-
18:11
-
18:10
Партнерский контент