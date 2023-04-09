«Ливерпуль» не побеждает пять матчей подряд после победы 7:0 над «МЮ»

В центральном матче 30-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» не сумел обыграть «Арсенал» на своём поле (2:2). Таким образом, подопечные Юргена Клоппа продлили серию без побед до пяти матчей.

В последний раз мерсисайдцы побеждали больше месяца назад, одолев 5 марта в домашнем матче «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0. С тех пор у команды Клоппа было три поражения подряд, а затем две ничьих. Соперниками «Ливерпуля» по неудачным матчам были: «Борнмут» (0:1), «Реал» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Челси» (0:0).

«Ливерпуль» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 44 очка. В следующем туре команда сыграет с «Лидсом» на выезде. Матч состоится в понедельник, 17 апреля, в 22:00 мск на стадионе «Элланд Роуд».