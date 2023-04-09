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Локомотив — Зенит. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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«Локомотив» — «Зенит»: Вендел забил ответный мяч гостей на 40-й минуте

«Локомотив» — «Зенит»: Вендел забил ответный мяч гостей на 40-й минуте
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В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Перерыв
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Глушенков – 26'   1:1 Вендел – 40'

На 40-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел сравнял счёт. Он точно пробил в дальний нижний угол ворот Ильи Лантратова — 1:1.

Ранее, на 26-й минуте, первый мяч в матче забил полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. Он отобрал мяч у Вендела в чужой штрафной и уверенно реализовал момент.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 51 очко после 21 матча. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.

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