«Локомотив» — «Зенит»: Вендел забил ответный мяч гостей на 40-й минуте

В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 40-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел сравнял счёт. Он точно пробил в дальний нижний угол ворот Ильи Лантратова — 1:1.
Ранее, на 26-й минуте, первый мяч в матче забил полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков. Он отобрал мяч у Вендела в чужой штрафной и уверенно реализовал момент.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 51 очко после 21 матча. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.
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