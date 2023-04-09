«Пари НН» потерпел пятое подряд поражение в чемпионате

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» на своём поле принимал «Пари Нижний Новгород» и одержал победу со счётом 3:1.

Хозяева оформили комфортный задел уже по итогам первого тайма благодаря дублю Никиты Кривцова. На четвёртой минуте встречи Никита открыл счёт, нанеся точный удар головой. На 15-й минуте он удвоил преимущество своей команды, реализовав выход один на один с вратарём. В середине второго тайма третий гол за «Краснодар» забил колумбийский легионер «Краснодара» Джон Кордоба.

На 70-й минуте арбитр встречи Сергей Чебан назначил пенальти в ворота хозяев за фол Сергея Волкова на Никите Каккоеве. 11-метровый удар реализовал Тимур Сулейманов, размочив счёт. «Пари Нижний Новгород» потерпел пятое подряд поражение в чемпионате, пропустив в этих играх 15 мячей.

«Краснодар» набрал 35 очков после 22 матчей и поднялся на седьмое место в таблице РПЛ. «Пари Нижний Новгород» остался на 13-й строчке в таблице, заработав 19 очков по итогам 22-го тура.