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«Пари НН» потерпел пятое подряд поражение в чемпионате

«Пари НН» потерпел пятое подряд поражение в чемпионате
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Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» на своём поле принимал «Пари Нижний Новгород» и одержал победу со счётом 3:1.

Хозяева оформили комфортный задел уже по итогам первого тайма благодаря дублю Никиты Кривцова. На четвёртой минуте встречи Никита открыл счёт, нанеся точный удар головой. На 15-й минуте он удвоил преимущество своей команды, реализовав выход один на один с вратарём. В середине второго тайма третий гол за «Краснодар» забил колумбийский легионер «Краснодара» Джон Кордоба.

На 70-й минуте арбитр встречи Сергей Чебан назначил пенальти в ворота хозяев за фол Сергея Волкова на Никите Каккоеве. 11-метровый удар реализовал Тимур Сулейманов, размочив счёт. «Пари Нижний Новгород» потерпел пятое подряд поражение в чемпионате, пропустив в этих играх 15 мячей.

«Краснодар» набрал 35 очков после 22 матчей и поднялся на седьмое место в таблице РПЛ. «Пари Нижний Новгород» остался на 13-й строчке в таблице, заработав 19 очков по итогам 22-го тура.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
09 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Кривцов – 4'   2:0 Кривцов – 14'   3:0 Кордоба – 62'   3:1 Сулейманов – 71'
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