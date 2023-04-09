Газзаев: «Спартак», ЦСКА и «Ростов» разыграют призовые места

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением по поводу приближающейся развязки сезона РПЛ.

«Скорее всего, «Спартак», ЦСКА и «Ростов» разыграют призовые места. Думаю, в эту борьбу может вмешаться «Ахмат» или «Динамо». Турнирная таблица — это зеркало чемпионата. Сейчас меня больше разочаровывает «Сочи». Терпят поражение за поражением», — приводит слова Газзаева «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Владимира Федотова набрала 41 очко после 22 матчей. Отставание от «Спартака» — один балл, от «Ростова» — четыре. Подопечные Валерия Карпина имеют одну игру в запасе.

ЦСКА опережает на пять очков «Ахмат» и «Динамо», идущих в таблице чемпионата России на пятом и шестом местах соответственно.