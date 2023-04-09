Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов: хорошо, что Тороп отстоял «на ноль»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру голкипера армейцев Владислава Торопа в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». ЦСКА выиграл со счётом 3:0 — Тороп провёл «сухой» матч.

«О травмах Акинфеева в ЦСКА пока ничего не говорили. Понятно, что Тороп — юный парень. Пока ему дают возможность поиграть, ему необходима практика. У молодых ребят иногда возникает волнение, его оно не обошло стороной. На выходе один раз сыграл не очень уверенно, но это норма. С остальными задачами он справился. У нас так часто бывало — второй вратарь играл кубковые и не самые сложные матчи. Хорошо, что отстоял «на ноль», — приводит слова Чанова «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко после 22 матчей.